أوقفت قاضية اتحادية، أمس (الجمعة)، عمليات فصل جماعي نُفذت، أمس الأول (الخميس) الماضي، بمكتب حماية المستهلك المالي في الولايات المتحدة، معبرة عن قلقها البالغ إزاء انتهاك إدارة الرئيس دونالد ترمب أوامر قضائية تحدد شروط الفصل.وفصل المكتب أمس ما بين 1,400 - 1,500 موظف، مما أدى إلى تسريح ما يصل إلى 90% من قوته العاملة.كما اتهم شاهد في بيان قُدم مسؤولين كباراً ومسؤولاً إدارياً مرتبطاً بإدارة الكفاءة الحكومية التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك بتجاهل أوامر المحكمة، وقال الشاهد: «إن أحد أعضاء الإدارة طالب الموظفين بالعمل 36 ساعة دون فترات راحة، ووجه لهم إهانات لفظية».وأصدرت محكمة استئناف الأسبوع الماضي أمراً يقضي بعدم جواز فصل موظفي مكتب حماية المستهلك المالي إلا بعد «تقييم مفصل».