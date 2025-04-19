تدرس اليابان حالياً زيادة وارداتها من فول الصويا والأرز، بحسب ما أفادت صحيفة «يوميوري» اليابانية، في محاولة لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على صادراتها.وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة تنازلات تسعى طوكيو لتقديمها في المفاوضات التجارية الثنائية مع الولايات المتحدة، بعد تصاعد التوترات؛ بسبب السياسات الجمركية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.وشملت الجولة الأولى من المحادثات التي جرت (الأربعاء) الماضي في واشنطن، مطالب أمريكية بإزالة ما تصفه بالعوائق السوقية أمام السيارات والأرز، إضافة إلى الضغط على اليابان لاستيراد مزيد من اللحوم، والأسماك، والبطاطس.وتعد هذه السلع ضمن قائمة المنتجات الزراعية التي تعتبرها واشنطن حساسة اقتصادياً وسياسياً، لا سيما مع اقتراب الانتخابات.وفرضت الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 24% على الصادرات اليابانية، تم تعليقها مؤقتاً لمدة 90 يوماً، مع بقاء رسوم بنسبة 10% على بعض المنتجات، إلى جانب تعرفة ثابتة بنسبة 25% على السيارات، التي تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير.