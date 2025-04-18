ترمب
ترمب
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«عكاظ» (واشنطن) @okaz_online
أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن ثقته في التوصل لاتفاق بشأن التجارة بين بكين وواشنطن في غضون 3-4 أسابيع.

وقال ترمب للصحافيين في إطار تعليقه على النزاع العنيف بين الولايات المتحدة والصين بعد رفع واشنطن للتعريفات الجمركية: «أعتقد أنه يمكن الانتهاء من كل شيء خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة، وأعتقد أننا سنعقد صفقة مع الصين، سنعقد صفقات مع الجميع».

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن المفاوضات بين واشنطن وبكين لم تنته بعد، «أعتقد أننا أجرينا بعض المفاوضات الجيدة (مع الصين)، ومع ذلك لا يزال لدينا بعض المفاوضات الجيدة جداً»، وفقا لوكالة «تاس».

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