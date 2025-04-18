دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي في بيان أصدرته الوزارة اليوم (الجمعة) دول جنوب العالم إلى حماية أنظمة التجارة متعددة الأطراف، وحذر من أن سياسة التهديد بالقوة و«الاستقواء الأحادي» تتسبب في انقسامات.وأضاف وانغ، في خطاب مكتوب لاجتماع في بكين عقد أمس (الخميس) وأشار له في البيان، أن العالم يقف مجددا في مفترق طرق حرج، وحث الدول على معارضة «سياسات الحماية الاقتصادية الأحادية» وبناء اقتصاد عالمي مفتوح.