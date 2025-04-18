قال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو أمام البرلمان اليوم (الجمعة): «إن اليابان لا تتلاعب في سوق العملات من أجل إضعاف الين»، وذلك رداً على اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن اليابان تخفض عملتها عمداً لمساعدة المصدرين.تأتي هذه التصريحات قبل زيارة كاتو المرتقبة إلى واشنطن الأسبوع القادم، وقد يعقد اجتماعاً ثنائياً مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على هامش اجتماع قادة المالية لمجموعة العشرين واجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي.إذا تم عقد الاجتماع الثنائي فسيكون المنصة الرئيسية التي تناقش فيها اليابان والولايات المتحدة القضية الشائكة المتعلقة بأسعار الصرف، ضمن مفاوضات أوسع بشأن الرسوم الجمركية بدأت الأربعاء الماضي.