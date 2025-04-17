رفع محللو «سيتي جروب» مستهدفهم لسعر أوقية الذهب على مدار الأشهر الثلاثة القادمة، استناداً إلى ظهور عمليات شراء جديدة من قبل مؤسسات التأمين الصينية، فضلاً عن طلب المستثمرين على الأصول الآمنة.وأكد محللو الذراع البحثية للمصرف «سيتي ريسرش» في مذكرة، أن السعر المستهدف للذهب خلال الأشهر الثلاثة القادمة هو 3500 دولار للأوقية.يعادل ذلك ارتفاعاً بأكثر من 9% عن المستهدف السابق عند 3200 دولار للأوقية، وأوضح المحللون أنهم يعتقدون أن السوق المادية للذهب «السبائك» تشهد عجزاً نادراً في المعروض بالوقت الراهن.وقدر محللو المقرض الأمريكي حجم الاستثمار في الذهب والطلب من القطاع الصناعي عند 110% من إجمالي إنتاج المناجم في الربع الثاني من العام، وهذا أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية.وأشارت المذكرة إلى تكثيف البنوك المركزية للاقتصادات الناشئة، بما في ذلك الصين، مشتريات الذهب، مع زيادة الطلب من قبل المستثمرين سواء عبر الصناديق المتداولة أو قنوات التداول خارج البورصات، وذلك بسبب مخاوف ركود الاقتصادين الأمريكي والعالمي.