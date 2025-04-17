قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، اليوم (الخميس): «لا أرى حاجة وشيكة لتغيير سياسة أسعار الفائدة المعتمدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)».وعزى ويليامز ذلك لأن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب يُرجّح أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم، وتباطؤ النمو، وزيادة معدلات البطالة.وأضاف في مقابلة مع قناة «فوكس بيزنس» التلفزيونية: «أعتقد أن السياسة النقدية في وضع جيد، ولا أرى أي ضرورة لتغيير سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في المستقبل القريب».وشن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هجوماً لاذعاً على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، منتقداً أداءه ووصف قراراته بأنها «متأخرة وخاطئة دائماً».