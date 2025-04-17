شن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هجوماً لاذعاً على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، منتقداً أداءه ووصف قراراته بأنها «متأخرة وخاطئة دائماً».



وقال ترمب في تصريحات نشرها عبر منصة «تروث سوشيال»: «إن البنك المركزي الأوروبي يستعد لخفض أسعار الفائدة للمرة السابعة، بينما لا يزال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي متردداً في اتخاذ الخطوة ذاتها».



ووصف ترمب التقرير الأخير الذي أصدره باول بأنه «فوضى عارمة»، معتبراً أنه يعكس استمرار التخبط في سياسة الفيدرالي.



وأضاف: «أسعار النفط تنخفض، وأسعار البقالة تتراجع، والولايات المتحدة تجني ثروات من الرسوم الجمركية»، في إشارة إلى ما يراه تحسناً في المؤشرات الاقتصادية التي تستدعي خفضاً فورياً للفائدة.



وأكد ترمب أنه كان يجب على باول أن يتخذ هذه الخطوة منذ فترة طويلة، مثلما فعل البنك المركزي الأوروبي، مشدداً على أن الوقت قد حان لتحرك عاجل.



وختم ترمب بالقول: «إقالة باول لا يمكن أن تأتي سريعاً بما فيه الكفاية»، في إشارة واضحة إلى فقدانه الثقة في قيادة رئيس الفيدرالي للسياسة النقدية الأمريكية.