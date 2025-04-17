أبرم وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم (الخميس) مذكرة تفاهم مع وزير الطاقة والثروة المعدنية في جمهورية إندونيسيا باهيليل لهداليا، تستهدف تعزيز التعاون الإستراتيجي، وتبادل الخبرات بين البلدين في قطاع التعدين والمعادن.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في قطاع التعدين، بما في ذلك تبادل الخبرات ونقل المعرفة في مجال التعدين وإنتاج ومعالجة المعادن، والاستكشاف التعديني، وأعمال المسح الجيولوجي، وممارسات التعدين المستدامة، إضافة إلى تقنيات التعدين الحديثة، وتقييم الخامات المعدنية، وتطوير التعاون في مجالات الصناعات التعدينية والموارد المعدنية.

ويأتي توقيع المذكرة خلال الزيارة الرسمية لوزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية إندونيسيا -التي ترأس خلالها وفداً رفيع المستوى من منظومة الصناعة والتعدين- بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية متبادلة في قطاع التعدين، وعدة قطاعات صناعية تتقدمها الأغذية والأدوية والسيارات.