أعلن البيت الأبيض الأمريكي اليوم (الأربعاء)، أن الصين تواجه رسوماً جمركية محتملة تصل إلى 245% نتيجة إجراءاتها الانتقامية ضد الولايات المتحدة، ما يشير إلى إصرار واشنطن على مواصلة حربها التجارية على ثاني أكبر اقتصادات العالم.ورد في بيان أن هذه الرسوم الجمركية تتضمن التعريفة التبادلية البالغة 125%، بجانب الرسوم المتعلقة بتهريب مخدر «الفنتانيل» التي تبلغ 20%.وأوضح مسؤول بالبيت الأبيض في تصريح لمجلة «نيوزويك»، أن هذه تعد النسبة الأقصى للرسوم المحتملة التي قد تُفرض على بعض المنتجات الصينية.إذ تفرض أمريكا على السيارات الكهربائية مثلاً رسوماً جمركية بنسبة 100% منذ ولاية الرئيس السابق «جو بايدن»، ومن ثم سوف تصبح هذه المنتجات خاضعة للتعريفة الجديدة بنسبة 245% حال تطبيقها.ويبلغ المعدل الحالي للرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية 145% بعد إجراء آخر زيادة عقب رد الصين برفع التعريفات الانتقامية على الولايات المتحدة إلى 125%.