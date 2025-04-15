في خطوة تعكس التزامها بتسريع التحول الرقمي وتعزيز تنمية الكفاءات الوطنية، شاركت مجموعة stc كشريك للرؤية في مؤتمر مبادرة القدرات البشرية 2025، والذي انطلقت فعالياته في الرياض يومي 13 و14 أبريل تحت شعار «ما بعد الاستعداد للمستقبل».

وخلال المؤتمر، كشفت أكاديمية stc شراكة إستراتيجية مع شركة IBM لإطلاق منصة تدريبية عامة تهدف إلى تزويد الكفاءات الوطنية بالمهارات اللازمة لمستقبل سوق العمل. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إدراج stc ضمن قائمة «لينكدإن» لأفضل أماكن العمل من حيث النمو الوظيفي لعام 2025.

وفي حديثه حول دور التعليم المستمر وأساليب تنمية المهارات الحديثة في تشكيل المواهب الناشئة وبناء المستقبل الرقمي في المملكة، قال أحمد الغامدي، رئيس وحدة الموارد البشرية في مجموعة stc:«يجسد الدور الريادي لمجموعة stc في دعم المواهب وتمكينها رقمياً التزامنا الراسخ بتحقيق مستهدفات رؤية 2030. نساهم من خلال برامج التدريب الشاملة والشراكات الإستراتيجية في تمكين الأفراد من اكتساب المهارات المطلوبة للنجاح في الاقتصاد الرقمي، والمساهمة في دعم التحول في مختلف القطاعات في المملكة».

وشاركت موضي الجامع، عميد أكاديمية stc في جلسة حوارية بعنوان «توسيع آفاق التعلم وتنمية القدرات»، تحدثت خلالها عن مبادرات الأكاديمية لتأهيل الشباب السعودي بالمهارات المطلوبة في العصر الرقمي.

وشهد مؤتمر مبادرة القدرات البشرية مشاركة واسعة، بحضور أكثر من 12 ألف مشارك، و300 من أبرز القادة وصنّاع السياسات والخبراء العالميين من مختلف القطاعات. وركّز المؤتمر على تطوير القدرات البشرية بالاستفادة من أحدث التقنيات وأساليب التعليم، وتنمية القوى العاملة، إلى جانب تمكين الأفراد بالمهارات والمعرفة والمرونة اللازمة لمواكبة التطورات الاقتصادية والتقنية المستمرة. وبوصفها شريك الرؤية في المؤتمر، تواصل مجموعة stc دعم مسيرة التحول في المملكة من خلال الاستثمار في الجيل القادم من المواهب الوطنية، عبر مبادرات تدريب شاملة وبرامج مختلفة لتطوير المهارات.