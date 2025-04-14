توقع رئيس قسم الأبحاث لدى شركة تجارة السلع «جونفور»، أن الجولة الأولى من الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأسبوع الماضي، ستؤدي إلى خفض نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 380 ألف برميل يوميا.وقال فريدريك لاسير في مقابلة، إن السوق بالغت في رد فعلها للرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على أغلب الدول، وهو ما أدى إلى انخفاض العقود الآجلة لخام برنت إلى ما دون 60 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي، حسبما نقلت «بلومبيرغ».وتابع لاسير: أعتقد أن السوق بالغت في رد فعلها، ليس فقط فيما يتعلق بالنفط، بل بالأسهم أيضا، مشيرا إلى أن توقعات الأسواق لحدوث الركود العالمي في الوقت الحالي مبالغ فيها.وأردف أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارا للبرميل يعني انعدام نمو الطلب على الخام، وقد يؤدي هذا إلى انحسار الاتجاهات الصعودية لأسعار الذهب الأسود مع تراجع هوامش أرباح التكرير.ويرى رئيس قسم الأبحاث لدى شركة تجارة السلع، أنه إذا ظل الخام الأمريكي يُتداول قرب نطاق 60 دولارا للبرميل، فمن غير المرجح أن تشهد حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة أي نمو في الإنتاج العام القادم.