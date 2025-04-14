قال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم (الاثنين): «يتعين على الصين وفيتنام تعزيز جهودهما على جميع الجبهات لبناء مجتمع مصير مشترك صيني فيتنامي، والإسهام بشكل أكبر في السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في آسيا والعالم بأسره، وأن حرب التجارة وحرب الرسوم الجمركية لن تفضيا إلى فائز، وأن الحمائية لن تؤدي إلى أي شيء».وجاءت تصريحات «شي» في مقال موقّع بعنوان «البناء على الإنجازات السابقة وتحقيق تقدم جديد في السعي نحو الأهداف المشتركة»، نُشر في صحيفة «نهان دان» الفيتنامية قبيل زيارته فيتنام الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا.وقال الرئيس الصيني: «إن بناء مجتمع مصير مشترك صيني فيتنامي ينطوي على أهمية استراتيجية يخدم المصالح المشتركة للدولتين، ويفضي إلى السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة وخارجها».ودعا إلى تعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة ودفع القضية الاشتراكية، ومواصلة التعاون المربح للجانبين، وتحقيق المزيد من الفوائد للشعبين، وتعزيز التبادلات الشعبية وإقامة رابطة أوثق بين الشعبين، فضلاً عن تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتعزيز الازدهار والنهوض في آسيا.وقال: «ينبغي على بلدينا الدفاع بحزم عن النظام التجاري متعدد الأطراف، وعن سلاسل الصناعة والإمداد العالمية المستقرة، وعن البيئة الدولية المفتوحة والتعاونية».وأضاف: «يتعين علينا إدارة الخلافات بطريقة مناسبة وحماية السلام والاستقرار في منطقتنا».واختتم بالقول: «إن الترسيم الناجح لحدودنا البرية وفي خليج بيبو يظهر أنه من خلال وجود رؤية لدينا فإننا قادرون تماما على تسوية القضايا البحرية بشكل مناسب من خلال التشاور والتفاوض».