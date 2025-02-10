فعلت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة «التفويض» لتعزيز الربط الرقمي بين منصة «صناعي» ونظام التفاويض على السجلات التجارية في إطار جهود الوزارة؛ لتسهيل ممارسة الأعمال في بيئة الاستثمار الصناعي، ودعم مرونة إدارة المنشآت الصناعية وحوكمتها.وأوضحت الوزارة أن خدمة «التفويض» تُتيح للمستفيدين إضافة مُفَوَّضِين للاستفادة من خدمات منصة صناعي، سواءً كان المستفيدون مُلاكًا للمنشآت الصناعية أو مديرين لها، مشيرةً إلى أن الخدمة تُسهم في تمكين مالك المؤسسة أو مدير الشركة من تحديد المفوضين عبر منصة المركز السعودي للأعمال بشكل فوري، بما يضمن استمرارية الاستفادة من خدمات «صناعي».وبيّنت أن الاستفادة من الخدمة تتطلّب الدخول على حساب المُنشأة على منصة «صناعي»، ووجود حساب فعّال في نظام «أبشر»، وألا يقل عمر المفوّض عن 18 عامًا.ودعت الوزارة أصحاب المنشآت الصناعية إلى تحديد المفوضين من قبلهم للاستفادة من خدمات منصة «صناعي» قبل تاريخ 20 فبراير 2025؛ لضمان استمرارية تقديم خدمات المنصة لمنشآتهم، ويمكن طلب الخدمة من خلال الدخول على منصة المركز السعودي للأعمال.وتأتي هذه الخطوة ضمن خدمات وممكنات وزارة الصناعة والثروة المعدنية التي تقدمها للمستثمرين الصناعيين؛ لتسهيل ممارسة أعمالهم، ودعم نمو وتوسع مشروعاتهم الصناعية.