ارتفعت أسعار النفط في بداية تداولاتها اليوم (الإثنين) وسط تقييم المستثمرين لأحدث تهديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة وهذه المرة على جميع واردات الصلب والألومنيوم، وهو ما قد يؤثر على النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا بنسبة 0.7 % إلى 75.20 دولار للبرميل في ساعات التداول الأولى، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا بنسبة 0.7 % إلى 71.50 دولار للبرميل.وجاء ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاض دام ثلاثة أسابيع بسبب المخاوف من حرب تجارية عالمية.ودخلت الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها الصين على بعض الصادرات الأمريكية حيز التنفيذ اليوم (الإثنين).ويسعى تجار النفط والغاز إلى الحصول على إعفاءات من بكين لواردات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.وقال ترمب أخيرا: «إن الولايات المتحدة تحرز تقدما مع روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا، لكنه رفض تقديم تفاصيل عن أي اتصالات أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين».