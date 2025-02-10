ارتفع الدولار في ساعات التداول الأولى اليوم (الإثنين)، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يعتزم فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25 % على جميع واردات الصلب والألومنيوم، مما يفرض ضغوطاً على اليورو والدولار الأسترالي ونظيره النيوزيلندي اللذين يركزان على السلع.وقال ترمب أيضاً إنه سيعلن رسوماً جمركية متبادلة يومي (الثلاثاء والأربعاء)، وتطبيقها على جميع الدول ومطابقة معدلات الرسوم الجمركية التي تفرضها كل دولة، وتزيد هذه الخطوة من التوترات بشأن حرب تجارية عالمية؛ إذ من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الانتقامية التي تفرضها الصين على السلع الأمريكية حيز التنفيذ اليوم (الإثنين).وانخفض اليورو 0.1% إلى 1.0317 دولار في التعاملات المبكرة، ليقترب من أدنى مستوى في أكثر من عامين عند 1.0125 دولار الذي لامسه الأسبوع الماضي وذلك مع تأهب المستثمرين للرسوم الجمركية التي هدد ترمب مراراً وتكراراً بفرضها على أوروبا.وهبط الدولار الأسترالي 0.21% إلى 0.6264 دولار، ليحوم بالقرب من أدنى مستوى في خمس سنوات والذي لامسه الأسبوع الماضي، في حين تراجع الدولار النيوزيلندي 0.12% إلى 0.5649 دولار.وتراجع الدولار الكندي بأكثر من 0.2%؛ إذ تعد كندا أكبر مورد للمعدن الأولي للألومنيوم إلى الولايات المتحدة.