وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساء أمس (الأحد) وزارة الخزانة بوقف سك عملات جديدة من فئة البنس، مشيرا إلى تكلفة إنتاج العملة التي تبلغ قيمتها سنتا واحدا.وذكر ترمب في منشور على موقع «تروث سوشيال»: «لقد قامت الولايات المتحدة بسك نقود من فئة البنس لفترة طويلة والتي تكلفنا فعليا أكثر من سنْتين. هذا إهدار حقيقي، ووجهت وزير الخزانة الأمريكي بوقف إنتاج البنسات الجديدة».وتركز إدارة ترمب الجديدة بشكل كبير على تقليص التكاليف، مستهدفة وكالات حكومية كاملة وقطاعات واسعة من القوة العاملة الاتحادية لتسريحها.وكتب ترمب أيضا: «لننزع الهدر من ميزانية أمتنا العظيمة، حتى وإن كان ذلك بنساً في كل مرة».وبعث ترمب بهذه الرسالة بعد حضوره الشوط الأول من مباراة السوبر بول في نيو أورلينز.