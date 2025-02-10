أعلنت وزارة التجارة بدء التخفيضات الموسمية لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية هذا الأسبوع وتستمر حتى 3 أبريل القادم.وأوضحت الوزارة أن عدد رخص التخفيضات للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية لموسم رمضان وعيد الفطر حتى الآن بلغ أكثر من ألفي رخصة شملت أكثر من مليون منتج، أبرزها: الأزياء والأدوات المنزلية بأنواعها والأجهزة الإلكترونية والمواد الغذائية والعطور وغيرها.وأكدت أنها تواصل الجولات التفتيشية للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في جميع مناطق المملكة.يذكر أنه يمكن للمُستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات من خلال مسح «الباركود» الظاهر في ترخيص التخفيضات بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل نوع ونسبة التخفيضات ومدتها، إضافة إلى بيانات المنشأة.