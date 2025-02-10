كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس (الأحد) أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25%؜ على وارداتها من الصلب والألمنيوم.جاء الإعلان خلال توجّه الرئيس الأمريكي بالطائرة الرئاسية لحضور مباراة في بطولة السوبر بول في نيو أورلينز، وفق ما أفاد البيت الأبيض.وكان ترمب لوّح مرارا بفرض رسوم جمركية واستخدام ذلك وسيلة لدفع الدول التي تقيم شراكات تجارية مع الولايات المتحدة إلى تعديل سياساتها بما يتماشى مع أولوياته.وكان ترمب قد فرض رسوما جمركية على الصين، كما أمر باتخاذ خطوات مماثلة تجاه المكسيك، وكندا، ثم عاد وعلّق العمل بالرسوم الجمركية التي كان أمر بفرضها على كندا والمكسيك لمدة شهر، بعدما تعهّد البلدان بتعزيز الإجراءات لمواجهة تدفق مادة الفنتانيل الأفيونية وعبور المهاجرين غير النظاميين إلى الولايات المتحدة.أما الرسوم التي فرضها على الصين فاستدعت ردا انتقاميا من بكين التي فرضت بدورها رسوما جمركية بنسبة 15٪؜ على وارداتها من الفحم الأمريكي والغاز الطبيعي المسال، وبنسبة 10٪؜ على النفط الخام، وكذلك الآليات الزراعية، والمركبات، وغيرهما.وفي الأسبوع الماضي قال ترمب إن المنتجات الأوروبية ستكون «قريبا جدا» مستهدفة بدورها برسوم جمركية.