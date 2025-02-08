تشارك شركة اليسر للإجارة والتمويل، الرائدة في مجال التمويل، راعياً ذهبيّاً في مؤتمر LEAP التقني 2025، وذلك في دورته الرابعة التي تقام خلال الفترة من 9 - 12 فبراير الجاري في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم.

ويُعتبر مؤتمر ومعرض ليب التقني من أهم الأحداث التقنية في العالم، إذ يجمع الشركات التقنية الرائدة والمبتكرين والخبراء من جميع أنحاء العالم؛ ويهدف إلى استعراض أحدث التقنيات والابتكارات في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين، كما يُعد المعرض منصة مهمة للشركات لإطلاق منتجاتها وخدماتها الجديدة، والتواصل مع العملاء والشركاء المحتملين.

وتأتي مشاركة شركة اليسر للإجارة والتمويل في هذا الحدث الضخم؛ بهدف استعراض أحدث منتجاتها وخدماتها التمويلية الرقمية الحالية والمستقبلية، إضافة لتعزيز مكانة «اليسر» بصفتها شركةً رائدةً في مجال التمويل الرقمي، وإظهار التزامها بتقديم حلول تمويلية مبتكرة ومميزة.

ويُتيح المعرض فرصة للزوار للتعرف على أبرز وأحدث الخدمات التي تقدمها شركة «اليسر»، بما يلبي احتياجات وطلبات العملاء، كما يمثل فرصة لبناء شراكات استراتيجية مع الشركات الأخرى المشاركة، وتبادل الخبرات والمعرفة معها، بما يساهم في المزيد من تطوير خدمات الشركة لعملائها.

وتأتي مشاركة شركة اليسر في المعرض فرصةً لتبادل الخبرات والمعرفة مع الزوار والمشاركين الآخرين، كما ستتيح الشركة للزوار فرصة التعرف على فريقها المتخصص وطرح الأسئلة والاستفسارات حول خدماتها ومنتجاتها، والتأكيد على التزامها بتقديم حلول تمويلية رقمية ومبتكرة ومميزة لعملائها.