أضاف الاقتصاد الأمريكي نحو 143 ألف وظيفة في القطاع الخاص غير الزراعي في شهر يناير الماضي، لكنها تعد أقل بكثير من التوقعات البالغة 170 ألف وظيفة.وانخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4% في يناير بعكس التوقعات باستقراره عند 4.1%.ويوم الأربعاء الماضي، أظهر تقرير اقتصادي لشركة «إيه.دي.بي» لمعالجة قوائم الأجور، أن عدد الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي نمت خلال شهر يناير بأكثر من المتوقع، حيث ارتفع بمقدار 183 ألف وظيفة، بعد تعديل بيانات الشهر السابق إلى 176 ألف وظيفة.