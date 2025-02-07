تراجع إنتاج النفط في «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) خلال شهر يناير الماضي، بعد اندلاع حريق في أكبر حقول العراق، وفقاً لمسح أجرته «بلومبيرغ».وأظهرت نتائج المسح أن «أوبك» ضخت في يناير ما يزيد قليلاً على 27 مليون برميل يومياً، بانخفاض بلغ نحو 70 ألف برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق، حيث طغى التراجع في العراق على الزيادات الطفيفة في كل من الكويت وفنزويلا.وسارعت السلطات العراقية إلى إخماد الحريق الذي اندلع في 24 يناير في أحد خزانات التخزين بحقل الرميلة، إلا أن الحادث تسبب في توقف إنتاج 300 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل 25% من الطاقة الإنتاجية للحقل، خلال الأسبوع التالي.وبلغ متوسط إنتاج العراق أكثر من 4 ملايين برميل يومياً الشهر الماضي، متماشياً مع حصته في «أوبك».وتواصل «أوبك» وحلفاؤها تنفيذ الاتفاق الذي يقيّد الإمدادات حتى نهاية الربع الأول من العام، على أن يُعاد الإنتاج تدريجياً عبر مراحل شهرية. وتعمل المجموعة على خفض الإنتاج منذ أواخر 2022 في محاولة لدعم أسعار الخام.