سجل متوسط سعر فائدة قروض التمويل العقاري أجل 30 عاما خلال الأسبوع الحالي تراجعا جديدا للأسبوع الثالث على التوالي.وبلغ متوسط سعر الفائدة خلال الأسبوع الحالي 6.89% مقابل 6.95% خلال الأسبوع الماضي، و6.64% خلال الأسبوع نفسه من العام الماضي، بحسب مؤسسة فريدي ماك للتمويل العقاري.وتراجعت فائدة القروض أجل 15 عاما المفضلة لدى أصحاب المساكن الذين يرغبون في إعادة تمويل قروضهم الحالية لخفض الفائدة، وانخفض متوسط الفائدة إلى 6.05% خلال الأسبوع الحالي مقابل 6.12% خلال الأسبوع الماضي، و5.9% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب فريدي ماك.يذكر أن فائدة التمويل العقاري تتأثر بعدة عوامل منها تفاعل أسعار العائد على سندات الخزانة الأمريكية مع قرارات المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.