تعتزم هونغ كونغ التقدم بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد التعريفات الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 10%، مدعية أن هذه الإجراءات تنتهك قواعد المنظمة.وفي بيان صدر الجمعة، وصف المتحدث باسم حكومة المدينة ذاتية الحكم التعريفات الجمركية الأمريكية بأنها إجراءات غير معقولة، ومتناقضة بشكل صارخ مع قواعد منظمة التجارة العالمية.وذكر بيان المتحدث باسم الحكومة: «نعارض بشدة التدابير الأمريكية، ونحث الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات فورية للعدول عن قرارها».وتابع أن الإجراءات الأمريكية تتجاهل وضع هونغ كونغ كمنطقة جمركية منفصلة، ولذلك تلجأ المدينة إلى آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية.يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الأمن الداخلي والجمارك وحماية الحدود الأمريكية في إخطار مساء الأربعاء أن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين البالغة 10% ستطبق على هونغ كونغ أيضاً.