ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملاتها اليوم (الجمعة) رغم تجنب المستثمرين المخاطرة قبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكية.وزادت البيتكوين بنسبة 0.66% إلى 97,312.28 دولار في ساعات التداول الأولى، وارتفعت الإيثريوم 0.82% إلى 2,732.97 دولار.وارتفع كل من الريبل 0.62% إلى 2.3524 دولار، ودوج كوين 1.22% إلى 25.15 سنت، بينما هبطت عملة «ترمب» الرمزية بنسبة 7.13% إلى 17.61 دولار.وجاء انخفاض العملة المشفرة التي تحمل اسم الرئيس الأمريكي رغم كشف مجموعة «ترمب ميديا» التابعة له أمس (الخميس) مخططات لطرح عدة صناديق متداولة وحسابات استثمارية مُدارة تحت العلامة التجارية لمنصة العملات المشفرة «تروث. فاي».وأوضحت المجموعة في بيان أنها تقدمت كذلك بطلبات لتسجيل حقوق ملكية للعلامات التجارية المرتبطة بهذه المنتجات الاستثمارية المخطط لها.ويتجنب مستثمرو الأصول الخطرة عادة التداول في سوق العملات المشفرة قبل صدور بيانات اقتصادية مهمة، ومع ترقب التقرير الشهري للوظائف الأمريكية في وقت لاحق اليوم، انخفضت القيمة السوقية لمجمل العملات بنسبة 1.72% إلى 3.17 تريليون دولار.وتزامن ذلك مع ارتفاع حجم التداول اليومي على مدار الـ24 ساعة الماضية بنسبة 7.41% إلى 126.95 مليار دولار وفق بيانات «كوين ماركت كاب»، الأمر الذي يشير إلى وجود ضغوط بيع لعدد من العملات.