كشف تقرير حكومي حديث (اطلعت «عكاظ» عليه) أن مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات «مدى» تجاوز عددها لأول مرة سنوياً مستوى مليار عملية، إذ بلغت قيمتها نحو 1.126 مليار عملية خلال العام الماضي 2024.ووفقاً للرصد، ارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية خلال العام الماضي بنسبة 223.86% مقارنة بعام 2021، إذ سجلت آنذاك مبيعات بقيمة 347.66 مليون عملية، بزيادة قيمتها 778.27 مليون عملية.وتزامناً مع ارتفاع عمليات التجارة الإلكترونية، ارتفعت قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية لتصل إلى 197.417 مليار ريال، بارتفاع نسبته 165.61% مقارنة بعام 2021، عندما بلغت قيمتها آنذاك نحو 74.32 مليار ريال.34.5 مليون مستخدمكشفت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، في تقرير حديث لها، أن قيمة تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية بالمملكة في عام 2023م بلغت 1.6 مليار ريال سعودي، ويتوقع أن يصل عدد مستخدمي منصات التجارة الإلكترونية في السعودية العام الحالي 2025م نحو 34.5 مليون، إضافة إلى وصول نسبة النمو في عدد مستخدمي منصات التجارة الإلكترونية بين عامي 2019م - 2024م إلى نسبة 42%.وبيّنت الهيئة أن تأثير التجارة الإلكترونية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة كبير، فمن تلك المميزات أنها تفتح فرص النموّ والتوسّع، بما في ذلك التغلّب على عوائق دخول السوق وخفض التكاليف التشغيلية، والوصول إلى قاعدة واسعة من العملاء.43 ألف متجروفي الوقت ذاته، أظهرت نتائج التقرير أن منظومة التجارة الإلكترونية في السعودية تتمتع بتوافر 42900 ألف متجر إلكتروني يمكن الوصول إليه، مشيراً أن السعودية باتت الثامنة عالمياً ضمن أفضل 10 اقتصادات نامية في التجارة الإلكترونية.في هذه الأثناء، يشهد مجال التجارة الإلكترونية في السعودية ازدهارا، كما يحظى المجال بالعديد من الفرص الواعدة لتحقيق النمو، حسب ما أفاد به التقرير الذي أظهر أيضا أن 12% تعد النسبة المتوقعة لإسهام التجارة الإلكترونية في الناتج المحلي للبلاد للعام القادم، فيما ستصل نسبة المعاملات الإلكترونية بحلول 2030 إلى 80%.