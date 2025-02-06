أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اليوم (الخميس)، المجموعة الأولى للمنتجات التي تنطبق عليها آلية التفضيل السعري الإضافي لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية حرصًا على تنمية المحتوى المحلي وتمكين المنتجات الوطنية.وأوضحت في بيان لها، أن آلية التفضيل السعري الإضافي تُقدم نسبة تفضيل سعري إضافي تصل إلى 20% إضافة إلى نسبة التفضيل السعري المحددة بـ 10% في لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.وبيّنت أن عدد المنتجات المدرجة ضمن القائمة المخصصة لآلية التفضيل السعري الإضافي يصل إلى 17 منتجًا في قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية.وتوقعت أن الإنفاق على المنتجات المستهدفة سيقدر بـ 141 مليون ريال، وأن الأثر على الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 53,8 مليون ريال، ما يعكس الدور المحوري لهذه الخطوة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز الصناعة الدوائية محليًا.وذكرت أن قائمة التفضيل السعري الإضافي لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية تشترط أن يكون للمنتج شهادة تسجيل سارية وصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، مشيرةً إلى أن الآلية لا تنطبق على المنتجات الوطنية التي اكتفت بمرحلة التغليف الثانوي، باستثناء المنتجات الوطنية التي خضعت لدراسات سريرية أو تكافؤ حيوي في المملكة أو التي تحتوي على مادة فعَّالة (API) مصنَّعة محليًا.وأشارت الهيئة إلى أن الآلية تهدف إلى تمكين الصناعة الوطنية من خلال تقديم حوافز تنافسية جديدة ضمن منظومة المشتريات الحكومية، ما يسهم في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية في القطاع الصحي.