يُجري صندوق الاستثمارات العامة السعودي «PIF» محادثات مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية (SACE) لتوفير ضمانات قروض بقيمة 3 مليارات يورو، بحسب مصادر لوكالة «بلومبيرغ».وأشارت المصادر إلى أن الاتفاقية ستتيح توفير ضمانات للقروض الجديدة المقدمة من قبل البنوك العالمية لصندوق الاستثمارات العامة.وتأتي هذه الأنباء عقب زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى المملكة، والتي أسفرت عن توقيع اتفاقيات بقيمة 10 مليارات دولار بين البلدين.ومن بين الاتفاقيات التي وُقّعت خلال الزيارة، توجد اتفاقية مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية لتوفير ضمانات لقرض بقيمة 3 مليارات دولار لصالح مشروع نيوم.وكانت شركة نيوم أعلنت إتمامها بنجاح صفقة تمويل نوعية، عبر وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية (SACE)، حيث حصلت على نحو 3 مليارات دولار أمريكي بتسهيلات تمويلية مرنة طويلة الأجل وبعملات متعددة، بهدف دعم عمليات التطوير في مشاريعها ووجهاتها المتنوعة.