INDIAN WELLS, CALIFORNIA - MARCH 13: The Public Investment Fund, PIF, presence during the BNP Paribas Open at Indian Wells Tennis Garden on March 13, 2024 in Indian Wells, California. The Public Investment Fund, PIF, is the sovereign wealth fund of Saudi Arabia. The fund has purportedly made a major financial investment offer to combine the ATP and WTA tours in exchange for a top-tier combined event to be staged in the Saudi Kingdom. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)
INDIAN WELLS, CALIFORNIA - MARCH 13: The Public Investment Fund, PIF, presence during the BNP Paribas Open at Indian Wells Tennis Garden on March 13, 2024 in Indian Wells, California. The Public Investment Fund, PIF, is the sovereign wealth fund of Saudi Arabia. The fund has purportedly made a major financial investment offer to combine the ATP and WTA tours in exchange for a top-tier combined event to be staged in the Saudi Kingdom. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)
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«عكاظ» (جدة) okaz_online@
يُجري صندوق الاستثمارات العامة السعودي «PIF» محادثات مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية (SACE) لتوفير ضمانات قروض بقيمة 3 مليارات يورو، بحسب مصادر لوكالة «بلومبيرغ».

وأشارت المصادر إلى أن الاتفاقية ستتيح توفير ضمانات للقروض الجديدة المقدمة من قبل البنوك العالمية لصندوق الاستثمارات العامة.


وتأتي هذه الأنباء عقب زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى المملكة، والتي أسفرت عن توقيع اتفاقيات بقيمة 10 مليارات دولار بين البلدين.

ومن بين الاتفاقيات التي وُقّعت خلال الزيارة، توجد اتفاقية مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية لتوفير ضمانات لقرض بقيمة 3 مليارات دولار لصالح مشروع نيوم.

وكانت شركة نيوم أعلنت إتمامها بنجاح صفقة تمويل نوعية، عبر وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية (SACE)، حيث حصلت على نحو 3 مليارات دولار أمريكي بتسهيلات تمويلية مرنة طويلة الأجل وبعملات متعددة، بهدف دعم عمليات التطوير في مشاريعها ووجهاتها المتنوعة.