نفت هيئة قناة بنما إعفاء السفن الحكومية الأمريكية من رسوم المرور، بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أمس (الأربعاء) أن السفن الحكومية الأمريكية تستطيع الآن عبور قناة بنما بدون رسوم.وأعلنت هيئة قناة بنما، التي تملك سلطة تحديد الرسوم وغيرها من الرسوم لعبور القناة، أنها لم تجرِ أي تعديلات على هذه الرسوم.وذكرت «الخارجية» الأمريكية على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن «حكومة بنما وافقت على عدم فرض رسوم على السفن الأمريكية التابعة للحكومة من أجل عبور قناة بنما»، مضيفة أن الاتفاق سيوفر ملايين الدولارات كل عام للحكومة الأمريكية.وقالت وزارة الدفاع الأمريكية أمس (الأربعاء) إن وزير الدفاع بيت جيسث أبلغ وزير الأمن العام البنمي فرانك أليكس أبريغو عبر الهاتف أن «أهم أولوياته هي حماية مصالح الأمن القوي الأمريكي، بما في ذلك ضمان الوصول غير المقيد لقناة بنما وبقائها حرة من النفوذ الأجنبي».