ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملاتها اليوم (الخميس)، ولاسيما البيتكوين التي تجاوزت مستوى 98 ألف دولار بعد دعوة «إيرك ترمب» نجل الرئيس الأمريكي منصة «وورلد ليبرتي» التابعة لعائلته للاستثمار بها.وزادت البيتكوين بنسبة 0.67% إلى 98119 دولاراً في ساعات التداول الأولى، وقفزت الإيثريوم 2.39% إلى 2832.35 دولار.وارتفعت كل من الريبل 1% إلى 2.4288 دولار، ودوج كوين المدعومة من «إيلون ماسك» بنسبة 2% إلى 26.26 سنت، وصعدت عملة «ترمب» الرمزية 6.78% إلى 19.03 دولار.وقال نجل الرئيس الأمريكي «إيرك ترمب» في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «إن الوقت يبدو ملائماً كي تنخرط منصة «وورلد ليبرتي» في الاستثمار بعملة البيتكوين».وجاءت تصريحات نجل «ترمب» في الساعات الأولى من صباح الخميس بعد ارتفاع سعر البيتكوين مقترباً من مستوى 98 ألف دولار، وفق ما نقل موقع «كوين ديسك».ولا تزال حالة من الحذر تسيطر على متداولي الأصول الخطرة رغم هذا الأداء الإيجابي، إذ تراجع حجم المعاملات في سوق العملات المشفرة على مدار الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 30.62% إلى 119.64 مليار دولار، وفق بيانات «كوين ماركت كاب».