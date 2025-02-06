ارتفعت أسعار خام الحديد خلال تعاملاته اليوم (الخميس)، وسط مخاوف اضطراب الإمدادات الأسترالية بسبب موسم الأعاصير.وزادت العقود الآجلة لخام الحديد تسليم مارس في بورصة سنغافورة بنسبة 2.16% إلى 150.95 دولار للطن خلال ساعات التداول الأولى اليوم (الخميس).وحسب مذكرة صدرت عن شركة «هيكشون فيوتشرز» الصينية المتخصصة في مجال الاستشارات، تشهد أستراليا في الوقت الراهن موسماً للأعاصير، وهذا يهدد بحدوث اضطراب لعمليات الشحن من موانئها.وأكدت مجموعة «ريو تينتو» الأنجلو أسترالية في بيان الخميس أنها بدأت سحب ناقلات خام الحديد من اثنين من الموانئ الواقعة غرب أستراليا إثر هبوب إعصارين تسببا في صعوبة إصلاح أضرار لحقت بالبنية التحتية هناك الشهر الماضي بفعل إعصار آخر.