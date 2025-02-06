تسارعت وتيرة نمو مبيعات التجزئة في منطقة اليورو على أساس سنوي خلال شهر ديسمبر، ولكنها تحولت للانخفاض على أساس شهري بسبب ضعف المبيعات في قطاع الأغذية والمشروبات.وحسب بيانات صدرت الخميس عن مكتب الإحصاءات الأوروبي، زادت مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو بنسبة 1.9% على أساس سنوي، بعد نموها بنسبة 1.6% في نوفمبر و2.1% في أكتوبر.وكانت الزيادة السنوية لمبيعات التجزئة مدفوعة بارتفاع مبيعات الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2%، والمنتجات غير الغذائية بنسبة 3.1%، ووقود السيارات بنسبة 1.2%.أما على الصعيد الشهري، انخفضت المبيعات بنسبة 0.2% في ديسمبر، بسبب تراجع مبيعات الأغذية والمشروبات 0.7%، في حين حد الارتفاع بنسبة 0.3% في المنتجات غير الغذائية من تعميق الخسائر.وفي أكبر اقتصاد في أوروبا، نمت مبيعات التجزئة في ألمانيا 1.9% على أساس سنوي خلال ديسمبر، وسجلت في فرنسا وإيطاليا ارتفاعًا بنسبة 1.8% و1.4% على الترتيب.