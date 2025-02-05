واصلت البنوك السعودية تسجيل أرباح قياسية تاريخية، لتؤكد قوة الاقتصاد السعودي، خصوصا أن البنوك تعد من القطاعات الرئيسية التي تؤكد قوة الاقتصاد السعودي.وكشف رصد أجرته «عكاظ» أن كافة البنوك السعودية العشرة المدرجة في سوق الأسهم السعودي (تاسي) سجلت نموا في أرباحها خلال عام 2024، كأعلى أرباح تاريخية.ووفقا للرصد، بلغت أرباح البنوك مجتمعة في عام 79.64 مليار ريال، بارتفاع نسبته 13.84%، بعد أن بلغت أرباح البنوك في عام 2023 نحو 69.96 مليار ريال، بزيادة قدرها 9.68 مليار ريال، وبلغ متوسط الربح اليومي للبنوك نحو 218.2 مليون ريال.وسجل البنك العربي «ANB» أعلى ارتفاع في نسبة الأرباح خلال العام الماضي 2024، إذ ارتفعت أرباحه بنسبة 22%، ثم في المرتبة الثانية بنك الجزيرة بنسبة ارتفاع 20.69%، وجاء بنك الإنماء ثالثا بنسبة ارتفاع في الأرباح 20.51%.أما أعلى البنوك تسجيلا للأرباح، فقد استحوذ البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي على 51.37% من الأرباح وبلغت أرباحهما مجتمعين 40.92 مليار ريال، إذ بلغت أرباح البنك الأهلي 21.19 مليار ريال، فيما بلغت أرباح مصرف الراجحي 19.72 مليار ريال.وجاءت أرباح البنوك الثمانية المتبقية 38.73 مليار ريال، منها 9.32 مليار ريال أرباح بنك الرياض، و8.07 أرباح البنك الأول، و5.83 مليار ريال أرباح مصرف الإنماء، أما أرباح بنك «ANB» العربي فبلغت 4.97 مليار ريال.وجاءت أرباح بنك «BSF» الفرنسي نحو 4.54 مليار ريال، ثم بنك البلاد بقيمة 2.81 مليار ريال، وبنك الاستثمار بقيمة 1.96 مليار ريال، تبعه بنك الجزيرة بقيمة 1.23 مليار ريال.* أرباح البنوك السعودية:- بلغت 79.64 مليار ريال- شملت 10 بنوك- 13.84 % زيادة الأرباح- 9.68 مليار ريال ارتفاع الأرباح