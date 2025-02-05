واصل الذهب تسجيل أعلى مستوياته التاريخية لليوم الخامس على التوالي، اذ ارتفعت أسعار الأوقية (زنة 31.1 غرام) بنقاوة 999.9 لتلامس 2,877 دولار.وارتفعت أسعار غرام الذهب الصافي لعيار 24 لتصبح 349 ريالا، فيما بلغت أسعار غرام الذهب عيار 21 قبل المصنعية والربحية وضريبة القيمة المضافة لتصل إلى 305 ريالات، أما الذهب عيار 18 والذي يباع كذهب مشغول غالبا بنسبة نقاوة 750 فبلغ سعره 261.5 ريالا قبل المصنعية والربحية وضريبة القيمة المضافة.وقفزت أسعار الذهب لى مستوى قياسي جديد مع عودة جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن بعد إعلان الصين فرض رسوم جمركية على بضائع أميركية ردا على الرسوم التي فرضها الرئيس دونالد ترامب وما يمكن أن يسفر عنه ذلك من تباطؤ للاقتصاد وحروب تجارية.