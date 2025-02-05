أعربت الصين، أمس (الأربعاء)، «معارضتها القاطعة» للرسوم الجمركية الأمريكية على صادراتها، ودعت إلى «الحوار» لحل الخلافات التجارية.وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان: «إن بكين تعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها القاطعة لرفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية».وأضاف: «ما نحن في حاجة إليه الآن، ليس زيادة الرسوم الجمركية من جانب واحد، بل هو حوار ومناقشات مبنية على الاحترام المتبادل».وبينت وزارة الخارجية الصينية، إن الرسوم الجمركية الأمريكية تهدد سلاسل التوريد العالمية.وبعدما استُهدفت برسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على كل صادراتها إلى الولايات المتحدة، ردت بكين على الفور، يوم الثلاثاء، متوعّدة برفع الحواجز الجمركية على سلسلة من المنتجات الأمريكية، من النفط الخام إلى الآلات الزراعية.كذلك، أعلنت الصين قيوداً جديدة على تصدير المعادن والعناصر شبه المعدنية المهمة، المستخدمة في قطاعات مثل التعدين وغيرها.وقال جيان: «إنّ الإجراءات التي اتخذتها الصين ضرورية للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة».