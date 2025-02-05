تعتزم مجموعة من المصارف الأمريكية بقيادة «مورجان ستانلي» بيع القروض المرتبطة بمنصة التواصل الاجتماعي «إكس»، بعدما تلقت طلبًا أقوى من المتوقع من قبل المستثمرين.وذكرت وكالة «بلومبيرغ» نقلًا عن مصادر مطلعة، أن البنوك تهدف إلى بيع ما يصل إلى 5.5 مليار دولار من الديون المرتبطة بمنصة التواصل الاجتماعي التابعة للملياردير الأغنى في العالم «إيلون ماسك».وقالت المصادر إن البنوك خططت في البداية لبيع ثلاثة مليارات دولار فقط، ولكنها تلقت اهتمامًا كافيًا من قبل المستثمرين لزيادة عمليات البيع، رغم أن الكمية النهائية لا تزال قيد المناقشة.وساهمت مصارف وول ستريت بديون قيمتها 13 مليار دولار لتمويل عملية استحواذ «ماسك» على منصة التواصل الاجتماعي في عام 2022، وتسعى منذ ذلك الوقت للتخلص من هذه الديون بعدما شهدت المنصة انخفاضًا حادًا في الإيرادات.وزاد إقبال المستثمرين على الديون المرتبطة بـ«إكس» خلال الفترة الأخيرة، في محاولة للاستفادة من علاقة «ماسك» بالرئيس الأمريكي «دونالد ترمب».