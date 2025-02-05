استقرت أسعار المنتجين بالقطاع الصناعي لمنطقة اليورو على الصعيد السنوي في ديسمبر، ولكن وتيرة النمو تباطأت على أساس شهري في ظل تباطؤ أسعار الطاقة.وبحسب بيانات صدرت أمس (الأربعاء) عن مكتب الإحصاءات الأوروبي «يوروستات»، استقرت أسعار المنتجين بالقطاع الصناعي في المنطقة دون تغيير على أساس سنوي، بعد انخفاضها بنسبة 1.2% في نوفمبر.لكن وتيرة النمو تباطأت بنسبة 0.4% على أساس شهري، بعد صعود بلغ 1.7% في نوفمبر، وذلك إثر تباطؤ أسعار الطاقة بنسبة 1.4%، في حين ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 0.2%، ونمت نظيرتها غير المعمرة 0.1%.وأظهرت البيانات أن أسعار الطاقة بالمنطقة هبطت بنسبة 1.7%، في حين نمت أسعار السلع الرأسمالية بنسبة 1.4% على الصعيد السنوي في نوفمبر، لتمحو أثر تباطؤ أسعار مجموعات السلع الأخرى.على صعيد الدول، سُجلت أكبر الانخفاضات السنوية في أسعار المنتجين الصناعيين في سلوفاكيا بنسبة 17%، كما تراجع المؤشر في كل من لوكسمبورج وفرنسا بنسبة 4.2% و3.8% على الترتيب.