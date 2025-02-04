أعلنت وزارة التجارة والجمارك في الصين، أمس (الثلاثا)، وضع قيود على تصدير مجموعة من العناصر المعدنية النادرة ومنها التنجستين والتيلرويوم والبييموث والموليبدنيوم والإنديوم، وذلك بأثر فوري.ونقلت وكالة «بلومبيرغ» أن الحد من تصدير هذه المعادن يستهدف حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية للبلاد.وأضاف أن قيود التصدير ستضمن أيضا أمان واستقرار سلاسل الإمداد والتصنيع العالمية في الوقت نفسه.وفي شهر ديسمبر الماضي، صعدت الصين التوترات التجارية مع الولايات المتحدة بفرض حظر على تصدير العديد من المواد الخام التي تستخدم في مجال التكنولوجيا والسلاح، ردا على قرار حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن آنذاك فرض قيود على تصدير التكنولوجيا المتطورة إلى الصين.وقالت وزارة التجارة الصينية في ذلك الوقت إنها تقرر حظر تصدير معادن الجاليوم والجرمانيوم والأنتيمون والمواد شديدة الصلابة إلى الولايات المتحدة، مضيفة أن بكين ستفرض أيضًا ضوابط أشد صرامة على مبيعات الجرافيت.وتستخدم هذه المعادن في مختلف مجالات الصناعات التكنولوجية بدءا من أشباه الموصلات وحتى الأقمار الاصطناعية وأجهزة الرؤية الليلية، وفي الوقت نفسه، تراجعت صادرات الصين من هذه المعادن إلى الولايات المتحدة بالفعل بعد فرض قيود على تصديرها العام الماضي.