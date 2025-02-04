بدأ مؤشر مديري المشتريات في السعودية الصادر عن بنك الرياض، العام 2025 بأعلى مستوى له منذ أكثر من 10 سنوات، مع تحسن ظروف الأعمال غير المنتجة للنفط بشكل كبير.وبحسب بيانات المؤشر أمس (الثلاثاء)، فإن ذلك يعود بشكل كبير إلى أسرع زيادة في إجمالي الطلبات الجديدة منذ شهر يونيو 2011، وهو ما شجع على التوسع السريع في النشاط التجاري والمخزون.وارتفعت مستويات المخزون بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة.وشعرت الشركات بتشجيع كبير بفضل هذا التحسن، إذ أظهرت أحدث بيانات الدراسة أقوى توقعات للنشاط في العام القادم خلال 10 أشهر.وجاء ذلك رغم ارتفاع آخر في ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج، والتي أرجعتها الشركات بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار المواد بسبب التوترات الجيوسياسية وكانت سوق العمل إيجابية أيضاً حيث شهدت ارتفاعاً قوياً في مستويات التوظيف.وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيس إلى 60.5 نقطة في يناير من 2025، من 58.4 نقطة في ديسمبر من العام 2024، مشيراً إلى توسع كبير في ظروف التشغيل بداية عام 2025، مسجلاً أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014.