أكدت الصين اليوم (الثلاثاء) أنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 15% على وارداتها من الفحم والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، وستفرض رسوما جمركية بنسبة 10% على وارداتها من النفط الخام والآلات الزراعية والمركبات الكبيرة والشاحنات الصغيرة من الولايات المتحدة بعدما فرضت واشنطن رسوما بنسبة 10% على بضائع صينية.وأوضحت وزارة التجارة الصينية: «ستفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الفحم والغاز الطبيعي المسال»، مضيفة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ الإثنين القادم.