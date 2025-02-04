أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن السعودية لديها صندوق سيادي كبير، وأن الولايات المتحدة تحاول اللحاق به عبر صندوقها السيادي.وأوضح ترمب خلال توقيعه لأمر رئاسي بإنشاء صندوق سيادي للولايات المتحدة أن هذا الصندوق سيكون أحد أكبر الصناديق خلال فترة وجيزة، وستعمل الولايات المتحدة على خلق ثروة كبيرة من خلال الصندوق.وذكر أن الصندوق السيادي قد يبدأ استثماراته بالاستحواذ على تطبيق «تيك توك».يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية احتل المرتبة السادسة بين أكبر صناديق الثروة السيادية بعد وصول أصوله إلى 925 مليار دولار في شهر ديسمبر الماضي.