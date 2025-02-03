قال رئيس المشورة في GIB Capital عبدالله الحامد إن الضبابية تحيط بتوقعات نمو الاقتصاد العالمي مع التعريفات الجمركية التي بدأها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على المكسيك وكندا والصين، وقريباً قد تكون لأوروبا، وهذا يؤثر بشكل كبير على توقعات النمو العالمي، وستكون له تأثيرات وتبعات سلبية على الاقتصاد العالمي.وأضاف أن جزءاً من تراجعات الأسواق اليوم (الاثنين) يعود إلى الضبابية المحيطة بتوقعات التضخم، مع تجنب المستثمرين أسواق الأسهم، وتفضيل الملاذات الآمنة مثل الذهب.