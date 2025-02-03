أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أمس (الاثنين)، أن معدل التضخم الشهري في تركيا ارتفع أكثر من المتوقع إلى 5.03% في شهر يناير الماضي، بسبب زيادة الحد الأدنى للأجور وعدد من تحديثات الأسعار للعام الجديد، بينما انخفض التضخم السنوي إلى 42.12%.وأظهرت بيانات المعهد أن أكبر ارتفاع شهري في الأسعار في شهر يناير، جاء في قطاعات الصحة والسلع والخدمات، ثم قطاعي التعليم والإسكان، وأظهرت بيانات المعهد أن قطاعات التعليم والإسكان والصحة أسهمت في الارتفاع على أساس سنوي.وينخفض معدل التضخم السنوي منذ شهر مايو أيار الماضي عندما تجاوز 75% في وقت هدأت فيه سياسات التشديد النقدي والمالي من إفراط في الطلب المحلي.وبدأ البنك المركزي دورة تيسير نقدي في شهر ديسمبر الماضي، وخفض سعر الفائدة إلى 45% في وقت سابق من هذا الشهر، مع تعهده بالحفاظ على تشديد السياسة النقدية بما يكفي لضمان استمرار كبح التضخم.