تراجع الدولار الكندي أمام الدولار الأمريكي لأدنى مستوياته في 22 عاما في بداية تداولاته اليوم (الاثنين)، ليتداول الدولار الأمريكي عند سعر 1.479 دولار كندي، كأدنى مستوى له منذ عام 2003، ويأتي ذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك بنسبة 25%، وبنسبة 10% على الصين.وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس (الأحد) أنه سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المنتجات الأمريكية، رداً على تلك التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.وأوضح ترودو في مؤتمر صحفي أنه سيتم فرض الرسوم على ما مجموعه 155 مليار دولار كندي (ما يعادل 106.6 مليار دولار أمريكي).وذكر أنه اعتباراً من غدا (الثلاثاء) سيتم تطبيق رسوم على بضائع بقيمة 30 مليار دولار، وستليها رسوم إضافية على بضائع بقيمة 125 مليار دولار خلال 21 يوماً.