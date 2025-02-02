أعلنت كل من كندا والمكسيك اليوم (الأحد) نيتهما فرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة، رداً على خطوة مماثلة اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فيما عارضت الصين «بشدة» الرسوم الجمركية الأميركية وتوعدت بالرد على التعريفات والقرارات الأميركية بإجراءات «مضادة».وأعلن البيت الأبيض أمس (السبت) أن الرئيس ترمب فرض رسوماً جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين (كندا، والمكسيك، والصين)، مع نسبة أقل على واردات الطاقة الكندية. وستفرض واشنطن رسوماً بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، مع نسبة 10% على موارد الطاقة الكندية، إلى أن تعملا مع الولايات المتحدة على مكافحة تهريب المخدرات والهجرة. كما أردف البيت الأبيض أن السلع الواردة من الصين ستفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10%، إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية.وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في خطاب شديد اللهجة أن كندا ستفرض رسوماً جمركية على المنتجات الأميركية رداً على تلك التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت سابق.وقال ترودو: «كندا ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على ما مجموعه 155 مليار دولار كندي (102 مليار يورو) من المنتجات الأميركية» اعتبارا من الثلاثاء القادم، وسيتم تطبيق هذه الرسوم الجمركية على بضائع بقيمة 30 مليار دولار أميركي.يأتي ذلك فيما قالت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم إنها وجهت وزير اقتصادها لتنفيذ رد يشمل فرض رسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة وتدابير أخرى دفاعاً عن مصالح المكسيك.وأعلنت الصين أنها «تعارض بشدة» التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي ترمب على بكين، متعهدة باتخاذ «إجراءات مضادة مماثلة لحماية حقوقنا ومصالحنا بحزم».