حققت شركة المراعي إنجازًا جديدًا بفوزها بجائزتين ضمن النسخة الرابعة من «جائزة العمل» لمنشآت القطاع الخاص، التي تنظمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ويأتي هذا التكريم تأكيدًا على ريادة الشركة في مجالي القيادة الاستراتيجية وتوطين الكفاءات الوطنية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية القدرات البشرية وتعزيز الاقتصاد المعرفي المستدام.

حصدت «المراعي» الجائزة الأولى عن فئة «أفضل رئيس تنفيذي في الشركات العملاقة»، التي نالها الأستاذ عبدالله بن ناصر البدر، الرئيس التنفيذي للشركة، تقديرًا لدوره البارز في قيادة تحولات استراتيجية عززت الابتكار والاستدامة في قطاع الأغذية. كما فازت الشركة بجائزة «التوطين» تقديرًا لجهودها في استقطاب وتأهيل الكفاءات السعودية، حيث ارتفع عدد الموظفين السعوديين لديها إلى أكثر من 10,000 موظف، من بينهم أكثر من 800 موظفة، و500 موظف من ذوي الاحتياجات الخاصة. كما قدمت «المراعي» نحو 507,551 ساعة تدريبية خلال عام 2023، مما ساهم في رفع معدل استبقاء الموظفين إلى 89.8%، تأكيدًا على التزامها بتطوير بيئة عمل مستدامة تعزز المهارات الوطنية.

تُعد «جائزة العمل» إحدى أبرز المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على تبني أفضل الممارسات في 13 قطاعًا اقتصاديًا، مع التركيز على 4 مسارات رئيسية: التوطين، وبيئة العمل، والمهارات، والقيادة.

وبهذه المناسبة، عبّر عبدالله بن ناصر البدر عن اعتزازه بهذا الإنجاز، قائلاً: «هذا التكريم هو ثمرة جهود فريق عمل استثنائي يشاركنا رؤيتنا ويعمل بتناغم لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي جعلت من الإنسان محور التنمية. إن التزامنا بتوطين المهارات وخلق فرص نوعية للشباب السعودي يعكس رؤيتنا لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والاستدامة. ويمثل هذا الإنجاز حافزًا لنا لمواصلة الريادة في قطاع الأغذية، وتقديم منتجات بجودة تستحق ثقة المستهلكين. ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من مسيرة الوطن نحو المستقبل».