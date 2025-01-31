كشفت السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في السعودية، أن المملكة ستوفر الحماية والرعاية والدعم لضحايا العمل الجبري، عبر اتخاذ تدابير فعالة، تشمل الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية، دون أن يكون هناك تمييز لضحايا العمل الجبري، مما يمكن أولئك من التعافي من الآثار المادية والنفسية المترتبة على خضوعهم لصور وممارسات العمل الجبري من معاودة إيذائهم.ووفقا للسياسة سيتم التعاون مع الجهات المختصة في اتخاذ إجراءات قانونية ضد مستغليهم، والتي تشمل «دعم وتسهيل وإعادة تأهيل الضحايا واندماجهم، ورفع الآثار السلبية المترتبة على العمل الجبري، وتوفير الإيواء الآمن وخدمات الرعاية والدعم وبحسب احتياجات الضحية دون تمييز ومراعاة جنسها، وتعزيز الجهود الرامية إلى التعرف على الضحايا بدقة، وتوفير المساعدة الفورية لهم».ويقصد بالعمل الجبري هو استغلال الأشخاص بإجبارهم على السخرة، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول القسري، إضافة إلى كل أعمال أو خدمات تغتصب من أي شخص تحت التهديد بأي عقوبة ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره، ويتمثل عنصر التهديد أو الإكراه في ممارسة أي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة من خلال وسيط بالترهيب أو التخويف أو الجبر للقيام بعمل ما.وستكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجهة المسؤولة عن تنفيذ السياسية، من خلال الخطط التنفيذية ذات العلاقة مع الجهات الحكومية، لتتضمن الأنشطة المتصلة بتحقيق أهداف السياسة.