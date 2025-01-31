حذرت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي بأن الولايات المتحدة قد تضطر لشراء النفط من منافسين جيوسياسيين مثل فنزويلا في حال فرضت رسومًا جمركية تعطل التجارة مع كندا.وأوضحت جولي لصحيفة «فاينانشال تايمز» أن العديد من مصافي التكرير الأمريكية تعتمد على نوع النفط الثقيل المنتج في كندا أو فنزويلا، وليس على الدرجات الأخف التي تنتجها صناعة النفط الصخري الأمريكية.يأتي ذلك بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم تجارية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارًا من الأول من فبراير.وأشار ترمب إلى أنه يفكر في استبعاد واردات النفط من التعريفات الجمركية، ما يعكس اعتماد بلاده على كندا في إمدادات ضخمة من الطاقة.ورغم ارتفاع إنتاج النفط في أمريكا إلا أن كندا تمثل نحو «خُمس» براميل النفط المستهلك بالولايات المتحدة، وتقريبًا 60% من الخام المستورد.وسافرت جولي للعاصمة الأمريكية لقيادة الجهود الكندية في اللحظة الأخيرة بهدف تجنب أول حرب تجارية لإدارة ترمب الجديدة.