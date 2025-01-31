انخفض الدولار الكندي إلى أدنى مستوى في نحو 5 سنوات مقابل الدولار الأميركي الخميس، وهبطت عائدات السندات بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجددا بفرض رسوم جمركية كبيرة على السلع الواردة من كندا والمكسيك.وجرى تداول الدولار الكندي منخفضا بنسبة 0.46% عند 1.45945 مقابل الدولار الأميركي، بعد أن سجل أضعف مستوى له منذ جائحة كورونا لشهر مارس 2020.وقال ترمب إن من المرجح أن يقرر بحلول نهاية اليوم (الجمعة) ما إذا كان سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات النفط المكسيكي والكندي على أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر فبراير.