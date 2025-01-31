تسارع معدل التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية خلال شهر يناير ليسجل أعلى مستوى منذ عام، ما يدعم احتمالات مواصلة البنك المركزي تشديد السياسة النقدية.وأظهرت بيانات رسمية صدرت الجمعة ارتفاع التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في طوكيو يُستبعد منه أسعار الأغذية الطازجة إلى 2.5% سنوياً في شهر يناير من 2.4% في شهر ديسمبر تماشياً مع التوقعات.ويعد هذا أعلى معدل للتضخم في طوكيو منذ عام، ويراقب بنك اليابان هذه البيانات كونها مؤشراً مهماً على اتجاهات الأسعار في عموم الدولة.وأوضحت البيانات أن معدل التضخم الذي يُستبعد منه أسعار الأغذية الطازجة والوقود معاً ارتفع إلى 1.9% من 1.8% في الشهر الماضي.جاء صدور هذه البيانات عقب رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 0.50% الأسبوع الماضي، وإشارته إلى استمرار جهود التشديد النقدي ما دام التضخم والمستوى العام للأسعار على المسار المتوقع من قبل صناع السياسات.